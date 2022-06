Een schitterende kijk op architectuur waarin milieu een centrale rol speelt

Voor wie het nog niet wist: een passiefhuis voldoet aan de eis niet meer dan 15 kWh/m² per jaar te verbruiken voor de verwarming. Daarnaast verkrijgt het zijn warmte van passieve bronnen, zoals de bewoners van het huis en de zon, dus niet via een actief verwarmingssysteem als een centrale verwarming. Dit huis is dus geheel gericht op duurzaamheid en is zo ecologisch te noemen. Naast deze duurzaamheidsthematiek is er bij de bouw van de woning ook gedacht aan de esthetiek: we laten je hieronder zelf ervaren hoe beiden aspecten op een harmonieuze wijze samen kunnen gaan. Thomas Kemme Architecten geeft met deze woning blijk te beschikken over een schitterende kijk op architectuur waarin milieu en comfort een centrale rol spelen. Wandel met ons mee door het passiefhuis te Witven.