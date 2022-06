Strak en modern van top tot teen!

Er zijn veel fans van de minimalistische ontwerpstijl, maar zijn we niet verbaasd over, want deze stijl overal opduiken. De kracht van het minimalisme schuilt in de minimale decoratieve elementen, waardoor ontwerpen er al snel tijdloos uitzien. Om een goed idee te krijgen over wat een minimalistische huis herbergt, gaan we je hieronder even meenemen op een tour door zo´n minimalistisch huis. We gaan je laten zien hoe elk deel van het huis een bijzonder functionele en esthetische look heeft. Dit design geeft een pure sfeer aan je woning. Kijk snel met ons mee naar de voorbeelden!