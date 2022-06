Een landelijke droomwoning met flair!

In deze mooie kamer vinden we de allermooiste haard. De heldere look straalt je te gemoed, het geheim is natuurlijk de donkere wand erachter, zo komt de haard extra goed naar voren. In deze kamer kun je in de avond genieten van een goed gesprek met daarbij al dan niet een glas whiskey of wijn. We vinden het erg mooi dat de tafel matcht met de haard, deze vormen een wit gebied in een donker grijs en houtkleurig palet.

Met deze mooie kamer sluiten we de wandeling door de woning af. Laat je inspireren door de mooie ideeën!

