Voor en Na: een Rotterdamse woning grondig opgeknapt

Voor we naar binnen gaan om de oude en nieuwe situatie te bekijken, nemen we eerst het huis aan de buitenkant even goed in ons op. Misschien is de woning niet standaard ‘Hollands’, maar dit is wel een soort bouwstijl die je in Nederland heel erg veel kunt vinden. Deze woning straalt op de een of andere manier een soort van allure uit. Bijkomend voordeel, zeker in een dichtbevolkte stad als Rotterdam, is dat het een vrijstaande woning is. En dan is er ook nog eens een ruime tuin met terras. Voor mensen die landelijk wonen en de stedelijke voorzieningen met elkaar willen combineren een ideale oplossing.