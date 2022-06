10 fantastische moderne kookeilanden!

Dit is de landelijke stijl met een zuiderlijk tintje. We wanen ons in Small town America, misschien zijn we daar ook wel… Let eens op de prachtige boom buiten. Wat een schitterende lichtval! In deze keuken ga je lekker zitten aan tafel bij het raam en dan heb je dat gevoel van een diner in de VS. Het keukeneiland hier links draagt vele gaspitten, waardoor je gerechten snel klaar zijn. Er zit ook een oven in, zodat je met Thanksgiving een turkey kan braden. Heerlijk!