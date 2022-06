Prachtige Hollandse woonboerderij

Landelijk leven in Nederland is een van dromen die veel mensen stiekem of openlijk hebben. Een leven dichtbij de natuur is erg aantrekkelijk. In dit ideabook laten we je een oude boerderij zien die recentelijk een gave update gehad heeft. We kunnen misschien beter spreken over een totale make-over, want het oude gebouw is namelijk volkomen aangepast aan de moderne tijd. Van de Oudhollandse look naar de eigentijdse, dat is het pad wat het pand heeft afgelegd. Zin in een inspirerende wandeling? Kijk dan snel met ons mee.