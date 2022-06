Stijlvolle Kamer in het Nieuwe Jaar

Nu 2014 op zijn einde loopt is het tijd om vooruit te kijken naar de design trends van 2015. De Scandinavische stijl en het retro eclectische ontwerp waren dit jaar zeer populair, maar het is nu tijd om te kijken naar nieuwe, gedurfde en levendige ontwerpen. Eigenlijk zijn trends wisselende fenomenen, die het ene jaar populair zijn, en het andere jaar wat minder. Alles stroomt in de wereld van het design, en het blijft ook altijd weer een verassing wat er het nieuwe jaar komen gaat. Maar we kunnen al wel vast verklappen dat het komende jaar in het teken zal staan van materialen met rijke texturen, zoals linnen en zijde, waarvan de dominante kleuren paars, goud en blauw zullen zijn. Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan wordt het tijd dat het minimalisme even een stapje terug doet. Nu is het tijd voor wat meer leven in de brouwerij. Dus, laten we niet langer wachten, we gaan kijken naar wat voorspellingen voor 2015.