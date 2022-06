Voor en Na: een bijzondere uitbreiding voor een kleine woning

Je ziet een typische Britse rijtjeswoning. Een huis als dit is vaak al meer dan honderd jaar oud en heeft daardoor een ontzettend romantische uitstraling. Fraaie bakstenen huizen met leuke ouderwetse ramen. Maar je ziet ook gelijk de keerzijde van deze oude vorm van architectuur: de woning als zodanig is klein en dat geldt ook voor de ramen. De kleine vensters laten weinig daglicht binnen en dat is voor een moderne inrichting een beetje lastig. Hoe mooi het hier dus ook is, het is tijd voor verandering. Laten we eens kijken hoe dat er aan toe gaat.