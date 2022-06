7 ideeen om een kleine woonkamer smaakvol in te richten

Het inrichten en decoreren van een kleine woonkamer hoeft geen groot probleem te zijn (ook al denken we vaak van wel). De eerste belangrijke factor om daarbij te overwegen is het evenredigheidsbeginsel. Kies voor lage rekken of halve hoogte in plaats van een hele muur vol boekenkasten waardoor je al snel een overvol gevoel krijgt in een kleine ruimte. Denk ook na over voldoende ruimte om te bewegen in de ruimte. Plaats bij voorkeur kleinere meubels, twee kleine banken of een bank en een fauteuil in plaats van een massieve grote bank. Even belangrijk is de keuze van de stijl, want deze bepaalt immers de sfeer in de woonkamer. We tonen je 7 kleinere woonkamers in alle verschillende stijlen en geven je tips hoe je een kleine ruimte slim inricht.