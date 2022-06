10 moderne en bijzondere slaapkamers

Een zwarte kleur is gewaagd, elegant en verfijnd; het zorgt voor een mysterieuze sfeer. In deze prachtige slaapkamer is een perfecte balans tussen licht en donker gevonden; het witte hoofdeinde contrasteert met de basis van het bed en de zwarte nachtkastjes, terwijl de transparante en kristalvormige hanglampen voor de dynamiek en de helderheid in de ruimte zorgen.

Het zwarte gordijn benadrukt de strakke lijnen in het ontwerp; alsof het een gesloten wand is. Het tapijt brengt warmte in de slaapkamer, maar let ook op de details van de stoel.