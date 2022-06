6 geweldige ideeën voor de ruimte onder de trap!

De voorafgaande opslagruimte was al een bijzonder ontwerp, maar deze manier van opbergen brengt opruimen naar een nieuw niveau! Of het nu in de eetkamer, woonkamer, keuken of de hal is, met deze trap heb je altijd de mogelijkheid om alles handig op te bergen. Zoals je op de foto kunt zien hoeft het ontwerp niet te aanwezig te zijn; een minimalistisch ontworpen trap met strakke lades en kastjes zorgt voor een opgeruimd gevoel in het interieur. Het meubilair verdwijnt dan ook in het ontwerp van de trap. Keukengerei, handdoeken, servies, mappen en boeken; noem het maar op en je bergt het op in deze trap!

