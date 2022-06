Kozijnen in Georgiaanse stijl

Wie wel eens in Londen of Boston is geweest zal ongetwijfeld gebouwen in Georgiaanse stijl hebben gezien. Deze bouwstijl, die tijdens de regeerperiodes van George I, II, III en IV (1714-1830) gangbaar was in Groot-Brittannië en haar koloniën, kenmerkt zich door een hoge mate van symmetrie. Vaak zijn Georgiaanse gebouwen versierd met neoklassieke elementen zoals gouden driehoeken of zuilen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van contrasten in kleur: rode bakstenen, donkergrijze dakpannen, witte kozijnen met kleurrijke luiken. Voor de rest is de Georgiaanse architectuur redelijk bescheiden wat decoratie betreft – dit in tegenstelling tot de rococo architectuur in de rest van Europa. In dit Ideabook zullen we kijken naar Georgiaanse kozijnen. Georgiaanse kozijnen hebben een kenmerkend rasterpatroon en zijn meestal vervaardigd van witgeverfd hout. Vaak zijn de kozijnen uitgerust met beschilderde luiken. Dit tijdloze ontwerp – sfeervol doch eenvoudig – matcht goed bij veel verschillende soorten huizen, zoals we hieronder zullen zien.