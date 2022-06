Geweldige Inspiratie voor jouw Kerstinterieur

Het is weer die tijd van het jaar. De kerstdagen zijn nog maar een paar dagen bij ons vandaan. Dit betekent dat we de kerstdecoraties weer uit de kast kunnen halen en het huis mogen versieren. En wat te denken van die eeuwige, onmisbare kerstboom! Maar wees wel voorzichtig met de kaarsjes in de boom. Je kunt maar beter geen echte gebruiken. Gun jezelf die rust met de kerst en houd het op de elektrische variant.

Het hele jaar hebben we een druk agenda, we jagen en we vliegen, maar met de kerst moeten we echt samen met vrienden en familie tot rust komen. Het uitzoeken van nieuwe kerstdecoraties is leuk, maar het kan lastig zijn om unieke decoraties te vinden, daarom gaat homify je hierbij helpen!