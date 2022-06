Verouderd huis wordt stralend appartement

Verouderde huizen zijn er misschien wel meer te vinden dan frisse en modieus ingerichte woningen. En dan hebben we het met name over het interieur natuurlijk. Maar elk interieur dat een positieve verandering ondergaat, is mooi meegenomen natuurlijk. Dat geldt ook zeker voor het appartement waar we nu gaan kijken. We moeten daarvoor wel eerst naar Japan afreizen, maar dat is gelukkig in dit digitale tijdperk door middel van foto’s goed te doen. De architecten van Seets uit de hoofdstad Tokyo hebben er iets schitterends van gemaakt. Kijk lekker met ons mee!