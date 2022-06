Haal de zomer in huis met deze 11 decoratietips!

Net als in de modewereld, zijn er ook in de wereld van het interieur elk seizoen een aantal nieuwe trends te onderscheiden. In de lente, zomer, herfst en winter zie je op websites als deze en in interieurbladen steeds andere kleuren en accessoires voorbijkomen. De trends voor deze zomer hebben in dit Ideabook voor je op een rijtje gezet. We bespreken er elf, die je allemaal ter inspiratie kunt gebruiken. Met de trends die je leuk vindt, kun je in je eigen huis aan de slag.