Moderne woning met traditionele touch

In deze ruime slaapkamer voel je je de koning te rijk. Als je in bed ligt kijk je uit over de omgeving. Een schitterende manier om wakker te worden! Het grote bed biedt plaats aan twee personen en is door zijn donkere kleur een mooie aanwezigheid in de kamer. Het contrast tussen donker en licht dat zo opgeroepen wordt zorgt voor een evenwichtige inrichting. In deze kamer is het ook heel erg fijn om in de avond nog een even een boek in bed te lezen. De spotjes aan het plafond zorgen voor een leuke sfeer, de nachtlampjes zorgen voor een goede lichtval bij het lezen.