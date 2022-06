Transformeer jouw interieur voor een prikkie: met andere gordijnen!

In moderne huizen of in speciale gebouwen is in de loop van de dag vaak licht het grootste probleem. Meestal hebben slaapkamers waar je overdag meer licht wilt hebben gordijnen om te voorkomen dat je in de vroege ochtend wakker wordt van het licht. Het blokkeren van licht zorgt er namelijk voor dat je rustig gaat slapen en rustig wakker wordt. Op de markt zijn er veel gordijnstoffen voor dit gebruik, maar er is een andere mooie oplossing. Een Perzische gordijn, gemonteerd aan het kozijn van een raam, zorgt met zijn kleppen voor totale duisternis of laat het licht juist door.