De schitterende uitbreiding van een familiewoning

Het keukengedeelte is strak, minimalistisch en voorzien van alle moderne gemakken. Wat ons enthousiast maakt is de modulaire lay-out van de keukenmeubels, dit design past precies bij de behoefte van de bewoners aan overzicht en orde. Het strakke design past ook erg goed bij de landelijke tafel, het is een tegenstelling die uitzonderlijk goed werkt. Let even op de lichtopening in het plafond, dit is wat je noemt een natuurlijke verlichting! Vanuit deze hoek krijgen we ook een goede indruk van de ruimtelijkheid in deze kamer. Het is ongelooflijk sfeervol om de tuin zo dicht naast je te ervaren als je aan het ontbijten bent. Dat zorgt voor een grandioze woonervaring. Hier wordt wonen weer leven!