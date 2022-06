Verlaagde plafonds: 10 schitterende designs!

Hier zien we een voorbeeld waarin het valse plafond is gecombineerd met een boekenkast die volledig van gipsplaat is gemaakt. Let ook op de subtiele en sfeervolle verlichting die langs de omtrek van het verlaagde plafond is geplaatst. Daaronder vinden we nog een ronde LED-lamp die de bibliotheek verlicht. Het resultaat? Ondanks de donkere hoek, ziet het er visueel zeer ruim en licht uit!