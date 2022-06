4 dingen die jij (nog) niet in de badkamer hebt!

Staan we hier in een badkamer van een 4-sterrenhotel of is dit een ruimte die hoort bij een professionele spa. Eerlijk gezegd zou dat best kunnen, maar in dit geval nemen we toch even een kijkje bij particulieren thuis. Het is een ruimte waarin je volkomen tot jezelf kunt komen. We zien hier een idee dat nog het meeste lijkt op een mix tussen een inloopdouche en een douchecabine. De schuifdeur is heel mooi weggewerkt in de vloer, die overigens zeer strak en modern oogt. Glas is een schitterend materiaal voor een moderne badkamer en zorgt er voor dat je kamer een ruimtelijke look houdt. De wand links is solide en kent zijn vaste plaats. De grote tegels op de muur zorgen voor een rust in het ontwerp. Werk je droomdouche uit met een professional.