Voor en Na: een verouderde tuin wordt een nostalgisch paradijsje

Verouderde tuinen kom je helaas veel te vaak tegen. Maar dat is niet zo onlogisch als jij je bedenkt dat het best veel tijd en moeite kost om een tuin goed te onderhouden. Als je met je huis aan de slag gaat, dan is het natuurlijk wel ontzettend leuk om er voor te zorgen dat je tuin ook weer helemaal in orde komt. In dit geval is het ook zo dat een verouderde tuin uiteindelijk in een schitterend nostalgisch paradijsje is veranderd. Een Braziliaans architectenbureau zich om een tuin bekommert omdat er ook een soort van serre in de tuin is gekomen.. Het eindresultaat willen we graag met je delen en is een heel mooi voorbeeld (en een inspiratiebron!) van een tuin waarin de balans tussen Mediterraanse en rustieke elementen is gevonden.