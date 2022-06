Inspirationeel Behang: Alle Remmen Los

De dominante kleur in dit vertrek is blauw en dit geeft een prachtige ondergrond om met de kamer aan de slag te gaan. De vloer die er ligt is uit ecologisch verantwoord hout vervaardigd en met veel vakmanschap in hele banen gelegd. De kleur van de vloer is met zorg uitgekozen, want de ontwerper had dat authentieke tafeltje en die eenvoudige maar bijzonder vormgeven stoel al in zijn gedachten. Het behang is natuurlijk zeer prominent aanwezig in dit vertrek, dat komt zowel door de kleur als door de print op het behang. Het lijken wel allemaal stenen die over elkaar heen liggen. Dit thema geeft het behang een bewegelijkheid, waardoor de kamer een dynamische sfeer krijgt. Toch is er in de kamer een zekere rust te vinden, en is die grijze deur verantwoordelijk voor. Ook is de vergulde lijst, het tafeltje en het kannetje dat hier op staat is een punt van rust. Wat is het geheim? Het komt door hun antieke aura en door de complementaire kleuren van deze objecten. Je ziet dat je met een slimme kleurencompositie, orde en structuur aan kunt aanbrengen in je interieur.