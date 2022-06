homify 360° | Luxe jachten gemaakt in Italië – de Saramour

Design, technologie en handwerk samen in één project… Nee, we hebben het hier niet over een architectonisch complex, maar een werk van zeer verfijnde maritieme techniek dat geresulteerd heeft in de M/Y CRN 133 “Saramour”; een luxe jacht van ongeveer 61 meter.

De Italianen hebben de zee in hun bloed: het is een liefdesverhaal dat werd geboren dankzij de ligging van het land in het hart van de Middellandse zee en zijn hoogtepunt bereikte met de heerschappij over de zeeën als een maritieme republiek in de tijd tussen de middeleeuwen en de late achttiende eeuw. Een traditie die vandaag de dag nog altijd voortduurt en de meest geavanceerde technieken binnen de scheepsbouw combineert met een ander Italiaans talent: design. De Saramour in het bijzonder is geboren uit een perfecte harmonie tussen eigenaar en scheepswerf en uit de actieve betrokkenheid van CRN met jacht design studio Francesco Paszkowski Design en Office Interiors and Design voor het ontwerp van zowel het exterieur als het interieur van het schip.