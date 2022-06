Minimalistische Kunst: Inspiratie voor je Interieur

Wanneer je naar deze sculptuur kijkt is het moeilijk om niet aan dé uitvinder van de moderne kunst te denken. We hebben het natuurlijk over Pablo Picasso. Zijn ongekende talent brak de starre wereld van de realistische kunst open en gaf kunstenaar de vrijheid om werkelijk de verbeelding aan de macht te brengen! Picasso heeft veel kunstvormen aangeboord en ontwikkeld. Een van deze vormen was natuurlijk de schilderkunst. Hoewel hij in het begin van zijn carrière in een realistische stijl werkte, groeide hij na enige jaren uit tot een kunstenaar met een abstracte, minimalistische stijl. Deze prachtige sculptuur is schatplichtig aan de vormentaal van Picasso, maar het feit dat dit zo duidelijk te zien is geeft dit werk veel artistiek krediet, want je moet leren van de beste. Dit laatste was ook Picasso´s eigen motto. Het bijzonder van deze sculptuur is, dat het eigenlijk een driedimensionale tekening is, maar dan uitgevoerd in metaal, waarbij de muur het tekenpapier is. Het is een ontroerend portret van een moeder met haar kind. Zou het een madonna met kind kunnen zijn? Misschien wel, wie zal het zeggen.