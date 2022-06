Een Stijlvolle Studeerkamer als Centrum van Kennis en Kunde

Ben jij het type dat zich door niets wil laten afleiden, dan kun je kiezen om je studiekamer op Spartaanse wijze in te richten. Neem een industrieel bureau, met een glazen tafelblad of gewoon een blad van staal, en plaats die in je studeerkamer. Het is handig en esthetisch verantwoord om een stalen boekenkast in deze kamer te plaatsten, maar je kunt er ook voor kiezen om alle tekst digitaal houden, want dat spaart real life space. Het is natuurlijk wel fijn om voldoende licht te hebben bij het schrijven van een artikel, of wanneer je één van je creatieve concepten aan het uitwerken bent. In die behoefte voorzien deze unieke bureaulampen. Ze hebben een DIY-uiterlijk, de materialen lijken wel van een sloop afkomstig! Dit geeft deze lampen een artistieke twist. Het zijn originele, krachtige werken, tegen de achtergrond van een Spartaanse betonnen muur, die nauwelijks een likje verf heeft gehad. Want deze studiekamer gaat niet over tierelantijnen, over frutsels of opsmuk, maar brengt je direct naar de kern van de zaak, via de weg van het intellectuele, creatieve proces.