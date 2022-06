Berlijns Loft Appartement in Kreuzberg

Het wordt zo langzamerhand duidelijk dat deze loft je een enorme ruimte biedt. Als je alleen al kijkt naar deze badkamer is het werkelijk indrukwekkend. Er is zelfs een mogelijkheid om een heerlijk bad te nemen in het reine, Duitse water. Het topstuk van deze badkamer is onmiskenbaar het bad dat in de vloer is weggewerkt. Door deze vormgeving krijg je het gevoel, dat je even helemaal wegzinkt in een ontspannen wereld. De kamer is zo gemakkelijk schoon te houden, en dit geeft je meer tijd om van de stad te genieten. Appartementen in Berlijn zijn ook in de particuliere sector te huren, en zijn in vergelijking met Parijs veel goedkoper en dus voor iedereen bereikbaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat Berlijn veel jongeren trekt. Laat je inspireren door deze prachtige badkamer, en bedenk dat ook in Nederland of Vlaanderen dit soort badkamers ontzettend mooi kunnen staan.