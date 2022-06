Gezondheid en Genieten | Een Spa of Sauna In je eigen Huis

Wanneer je ruimte hebt en verzot bent op spa´s, waarom richt je dan zelf geen spa in? Deze spa heeft als thema de onderwaterwereld van de zee. Het is algemeen bekend dat het kijken naar vissen een ontspannen en meditatieve bezigheid kan zijn. Als je dit combineert met het heerlijke gevoel van het water om je heen, dan geeft dit een bijzondere sensatie. Het zwembad is geschikt voor meerdere personen en heeft zoals je ziet genoeg ruimte om handdoeken en sfeervolle kaarsjes neer te zetten. Naast het zwembad is een rustbank waar je op kunt uitrusten of een massage op kunt krijgen! Zwembad en bank kunnen gescheiden worden door een doorzichtig, crèmekleurig gordijn, dat zo de kamer een bepaalde intimiteit geeft. Ook is het in deze spa mogelijk om na het zwemmen te douchen, want er is ook een prachtige douchecabine aanwezig. Het is een droom spa, maar dromen dienen we te verwezenlijken!