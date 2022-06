Volop luxe in een woonboerderij in Noord-Holland

We beginnen aan de achterzijde van het huis. Simpelweg omdat de moderniteit hier volledig tot zijn recht komt. Het zwembad is natuurlijk een luxe die niemand zichzelf zou willen ontzeggen indien het mogelijk was deze te realiseren in een privé buitenruimte. In deze tuin biedt het bad de bewoners het nodige vertier en ontspanning, zeker de kinderen zijn er dol op. Achter het terras met de ligstoelen vinden we en veranda, waarvan de kolommen er een mooie ritmiek op na houden. De veranda heeft zelfs verwarmingselementen in het plafond! Vanuit je luie stoel bij het zwembad kijk je uit over de weilanden rond het huis. Dan weet je even weer waar je bent: in het Nederlandse landschap. Expert die je ideale buitenruimte kunnen realiseren vind je hier.