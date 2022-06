Entertainment in Stijl

Een media room is één ding, maar dit is een complete huis bioscoop! Let op het sfeervolle licht. Wat geeft dit een prachtige ambiance aan deze kamer. En die stoelen kunnen niet anders dan over de top comfortabel zijn. Want hoe je het ook wend of keert: een film kijken doe je met je hele lichaam, dus een relaxte stoel is het minste wat je mag verwachten in een relax ruimte. Je kunt het natuurlijk zo luxe en duur maken als jezelf wilt, maar het belangrijkste is dat je verlichting gedimd kan worden en dat je beschikt over een fijne stoel waarin je kunt uitblazen. Deze kamer geeft een top voorbeeld en is erg populair, maar je kunt op vele andere manieren een geweldige chill out room creëren. Be creative!