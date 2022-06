Kunst die zwierig danst, verhalen vertelt en je blijft verbazen

Deze sculptuur is een goed voorbeeld van deze nieuwe stroming binnen de (interieur)kunst. Het dansende paar geeft een vrolijke noot aan je interieur en is thematisch ook erg interessant. Want waar gaat het beeld over? Over een ontluikende liefde? Of het harmonieus samen gaan van twee gedachtes? Dat mag de beschouwer van het werk zelf invullen! Het kleurrijke werk heeft een bepaalde intensiteit over zich die zeker spraakmakend zal zijn binnen je interieur. Het vertrek op de afbeelding is door zijn lage plafon en de natuurstenen muur welhaast mediterraans te noemen. Maar ook in een gestileerd of strak interieur staat deze sculptuur fantastisch.