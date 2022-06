Architectenprofiel | Rem Koolhaas

Op 17 November vierde de Nederlandse stadsarchitect Rem Koolhaas zijn zeventigste verjaardag. De perfecte gelegenheid om eens een blik te werpen op een aantal van zijn meest briljante en spannende projecten!

Rem Koolhaas behoort tot de beroemdste en meest invloedrijke architect van de laatste 20 jaar, maar ook de meest omstreden. Na een blik op zijn kolossale portfolio en de spectaculaire werken die hij gecreëerd heeft is het moeilijk voor te stellen dat hij niet altijd architect wilde worden. Hoewel meerdere leden van zijn familie direct of indirect met deze branche verbonden waren, wilde de jonge Koolhaas liever in de voetstappen van zijn vader treden en schrijver worden. Hij werkte dan ook een aantal jaren als journalist voor hij uiteindelijk toch architectuur ging studeren. De rest is geschiedenis: eerst werkte Rem Koolhaas in de VS voor de Duitse architect Oswald Mathias Ungers voor hij zijn eigen architectenbureau begon, de Office for Metropolitan Architecture (OMA). Daarnaast heeft hij vele architectuurtheoretische essays geschreven die in de wereld van de architectuur een grote rol speelden en nog steeds in de architectuurkritiek als model voor innovatie en excellentie geciteerd worden.