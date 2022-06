Bijzondere Design Zetels

Een stoel is meer dan een zitvlak. Het is een meubelstuk dat jouw hoort te dragen, en we weten allemaal hoe het is als een stoel dit niet doet. Dan raken we lichamelijk uit balans. Dit ontwerp lijkt qua´ligging´in de ruimte erg op de vorige stoel, maar dit ontwerp heeft een organische, abstracte vormgeving, want de ´lijn´ van het ontwerp is niet geometrisch strak, maar lijkt met de hand getekend. De stoel geeft je echt de sensatie dat je boven de grond zweeft en is door zijn rondingen erg comfortabel. De abstracte vorm geeft jou de mogelijkheid om met je interieur te experimenteren, want deze vorm is erg tolerant en maakt snel vrienden met andere vormen. Zoals je ziet is de stoel goed te combineren met strakke, design objecten, zoals de prachtige zwarte lamp, maar ook met meer klassieke elementen, zoals die prachtig afgewerkte deur, de antieke kast en een licht houten pakketvloer. Een unieke aanwinst voor elk interieur!