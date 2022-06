Verbluffende verbouwing van monumentaal woonhuis

We nemen je vandaag mee naar een bijzonder project van Architectenbureau Van Löben Sels, een bureau dat in de late twintigste is opgericht en sindsdien een tal van bijzondere opdrachten heeft mogen vervullen zowel op het terrein van de residentiële als de utiliteitsbouw. Ze zijn experts in het werkveld van de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Vandaag gaan we vooral de laatste twee belichten. Samen met de bewoners hebben ze gekeken naar hun verwachtingen en woonwensen, via een heldere dialoog kwamen de architecten en de bewoners op een mooi afgrond geheel uit. Een resultaat dat er mag zijn! We nemen je mee naar een woonhuis in Driebergen dat ten tijde van de vorige eeuwwisseling gebouwd is. Een authentieke pand met een monumentale status. Omdat het gaat om een pand van meer dan honderd jaar oud was het te verwachten dat het eens door de tijd zou worden ingehaald. Een uitbouw was nodig om de bewoners meer woonruimte te geven. Hoe dit in elkaar zit kun je hieronder zien. Kijk dus snel me ons mee.