Een klassiek huis met mooie indeling op de Veluwe

Hoe moet je dit huis nou precies omschrijven? Vraag het een aantal van onze redacteuren en je zult hele verschillende antwoorden krijgen. In dit geval houden we het op een kleine kasteelboerderij. Of zou jij een andere omschrijving weten te bedenken? Wat we zien is een nieuwbouwhuis vermomd als oude woning. En dat het een nieuw huis is, geeft net wat meer vrijheid voor een architect dan in het geval van een verbouwing van een huis dat een monument is. We gaan een rondje maken om te kijken wat er allemaal te zien valt.