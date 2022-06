7 tips voor smaakvolle en minimalistische decoratie in huis

Met kleur kun je veel meer doen dan alleen een muurtje verven. Kleur is allesbepalend in je interieur en de mogelijkheden zijn legio. Heb je een vrij neutraal interieur? Kies dan voor een mooie zachte kleur als accent die je laat terugkomen in een aantal items zoals hier in de stoelen en het behang. Een accentkleur kun je niet alleen laten terugkomen in de muur, kaarsen of kussens maar probeer eens wat anders zoals een meubelstuk, de trap, een deur, keukenkastjes, lamp voor een wat meer verrassend effect. Zachte kleuren brengen warmte en zachtheid in het interieur en zijn bovendien zeer on trend. Ze geven een frisse en delicate aanblik. Denk er ook aan om het kleurenpalet op elkaar af te stemmen, oftewel te kiezen voor een aantal vaste kleuren en deze op diverse manieren te laten terugkomen in de ruimte. Zo ontstaat balans en harmonie.