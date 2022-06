Dakpannen in verschillende soorten en maten

Ieder huis is verschillend. Om de buitenkant eenheid en harmonie te laten uitstralen is het daarom van belang om even goed stil te staan bij het eventuele gebruik van dakpannen. Hoewel het gebruik van dakpannen vrij alledaags is, vrijwel de meeste huizen hebben ze, hoeft dit niet te betekenen dat er geen variatie of eigenzinnigheid mogelijk is. Dakpannen komen in allerlei soorten en maten en kunnen een huis van buitenaf net dat beetje extra geven. Het is daarom zonde om de keuze van dakpannen te snel te maken. Laat je dus inspireren door de verschillende soorten dakpannen voor verschillende stijlen die hieronder worden besproken.