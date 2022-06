Adembenemend Plafond Licht

De badkamer is een plek van hygiëne. Daar waar we komen om even te kalmeren ten midden van een drukke dag en waar diezelfde dag zowel beginnen als eindigen. Over het algemeen is het een plek van serene stilte, en deze ruimte verdient het dan ook om zo verlicht te worden. Op deze foto ziet men plafond licht dat heel secuur vlak voor de spiegels is geplaatst. Hierdoor kan men zichzelf goed zien in de spiegel en worden eventuele oneffenheden er direct uit gelicht. Plafond licht is een graag geziene gast in badkamers, en op deze foto wordt wederom bewezen waarom.