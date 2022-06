Tien suggesties voor een sfeervol landhuisje

Brocante valt eigenlijk binnen een bredere stijl die we kennen als ’landelijk’. Denk aan een boerderij, in een landelijke omgeving temidden van weilanden, dieren en frisse lucht. Al snel kom je dan in een traditionele inrichting van de woning. Vaak is dat een combinatie van hout, steen, oude meubels en landelijk design. Brocante past binnen deze omgeving, maar is meestal wat sierlijker. Altijd gaat het echter om gebruikte spullen. Verwar dat vooral niet met antiek, want daarbij gaat het voornamelijk om goed onderhouden of gerenoveerde meubels met een nette afwerking en glanzend nieuwe lak. De kast in de hoek van deze landelijk ingerichte kamer toont duidelijk wat met brocante wordt bedoeld. In ons overzicht tonen we verschillende voorbeelden van meubels die als 'brocante' kunnen worden aangeduid, maar eigenlijk maakt de term niet veel uit. Het gaat erom wat je mooi vindt.