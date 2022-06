Hét huis voor levensgenieters!

In deze kamer voelen we ons teruggaan in de tijd. Niets in deze kamer herinnert ons aan het heden. Nou ja, het bad is van roestvrij staal en het lampje is ook vrij eigentijds, maar verder is de badkamer zo vormgeven dat deze ook gerust 200 jaar oud zou kunnen zijn. Als je even weg wilt van de invloed van het internet, dat via de sociale media je mobiel gekaapt heeft, dan moet je in deze badkamer zijn. Een plek waar de Spartaanse inrichting je geen afleidingen biedt. Hier is het mogelijk om je gedachten op een rijtje te zetten, terwijl je geniet van een heerlijk warm bad.

We nemen afscheid van het huis maar nemen je graag mee naar deze villa!