5 tips voor een quick fix in je huis

Iedereen kent het gevoel wel. Dat je op zich best tevreden bent met je huis maar dat net dat kleine beetje extra ontbreekt. En dus jeuken je handen om aan de slag te gaan. Het enige dat je tegenhoudt zijn de kosten en het werk, waar je niet bijzonder veel zin in hebt. Maar het kan ook makkelijk en goedkoop. En dat willen we je laten zien aan de hand van dit Ideabook. Een klein detail, een kleine verandering kan al grote gevolgen hebben. Denk daarbij aan het net even anders neerzetten van de boekenkast of het ophangen van een opvallende spiegel. Maar er is meer!