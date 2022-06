Het perfecte kleine appartement

Voor we weer afscheid van dit huis nemen, bekijken we nog even de plattegrond. En dan komt de verrassing dat het hier toch wat groter is dan je zou denken. Naast de ‘master bedroom’ met inloopkast, is er nog een ruime slaapkamer en een kleinere kamer aanwezig. De indeling van deze ruimtes is zeer optioneel. Je zou er voor kunnen kiezen om van een van de kamers een logeerkamer of een kantoor te maken. Het is in deze woning allemaal mogelijk en dat maakt het een ideaal appartement om in te wonen. Wij hebben heel wat ideeën voor de meest leuke en handige inrichting, we hope dat jij dat ook een beetje hebt.

