10 adembenemende woningen met stijl!

We komen wel eens bijzondere woning tegen, maar dit is een slag apart. Wat een geweldige ontwerper is het toch, degene die deze woning ontworpen heeft. Hoe conceptueel! Het pand is duidelijk gedoopt in de minimalistische stijl, maar straalt een bepaalde warmte en temperament uit dat we nog niet eerder gezien hebben binnen deze stijl. Zeer indrukwekkend is de oprit naar de woning toe, ook deze tuin spreekt boekdelen: dit huis is een absolute winnaar! Met een expert ontwerp je snel een eigen droomhuis!