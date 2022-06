Wat een geweldige modernisering!

Deze hal kan een zekere abstractie niet ontzegd worden. Let eens op de vloer, dat is visueel gezien toch een hit! De sfeer in deze hal is een goede binnenkomer voor je gasten. Vooral de mix tussen de witte wanden en de vloer is opvallend. We zijn erg fan van de grote deur met de verschillende ramen, die zorgt voor een mooie traditionele look. Je zou er een nostalgisch gevoel van krijgen. Als je een unieke hal wilt ontwerpen dan is het makkelijk om een expert in te schakelen! Op die manier kun je veel problemen die beginnende en ervaren klussers tegenkomen uit de weg gaan. Herstel of herzieningswerkzaamheden kosten geld, dus als je geld wilt verdienen is zo'n expert de meest eenvoudige manier.