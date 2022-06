Voor dit artikel over design van Nederlandse bodem bekijken we 10 wel heel bijzondere meubelontwerpen met hout. Van tafels tot stoelen tot kasten: het gehele interieur kan met deze producten met natuur gevuld worden en tegelijk iets extra's krijgen dankzij de bijzondere ideeën die achter ieder meubelstuk van de volgende 10 designers en designbureaus steken. Laat je ook voor jouw interieur inspireren door origineel Dutch Design en lees over en kijk naar deze 10 bijzondere houten exemplaren…