Voor en Na: deze 5 terrassen kregen een geweldige make-over!

De zon schijnt en dus is het de tijd om volop van je tuin of terras te genieten. Maar misschien is deze in de wintermaanden een beetje rommelig en vies geworden. Daarom laten we je in dit Ideabook zien dat je met een beetje liefde en aandacht je terras weer hip en happening kan maken. We geven je vijf voorbeelden van terrassen die van lelijk eendje naar prachtige zwaan omgetoverd zijn. En dat kan jij ook!