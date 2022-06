8 woningen die zo uit een tijdschrift lijken te komen

Vandaag nemen we je mee naar Buenos Aires en tonen je 8 fenomenale celebrity huizen die niet zouden misstaan in een glamour woonmagazine. De architectuur van de provincie Buenos Aires en in het bijzonder die van de gebieden die we hier hebben verzameld, is zeer gevarieerd. Tegelijkertijd zien we dat bepaalde stijlen veel worden toegepast die zo een trend worden en als zodanig worden gerepliceerd in andere woningen.

De natuurlijke schoonheid van deze gebieden dichtbij de hoofdstad zorgt voor werkelijk spectaculaire gebouwen die op bijzondere wijze zijn geïntegreerd met de omgeving en zo een werkelijk fantastische landschapsarchitectuur creëren.

Zonder verdere introductie beginnen we deze reis door het noorden en westen van de provincie Buenos Aires en bewonderen we de werken van de getalenteerde architecten uit Buenos Aires.