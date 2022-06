Badkamer vernieuwen? Laat je inspireren door deze 9 droombadkamers!

Hier zien we een badkamer oplossing die erg on trend is op het moment: een badkamer in je woonkamer,. In plaats van twee afgescheiden ruimtes hebben we hier twee in een. Erg romantisch en charmant; dit voorbeeld is zeer inspirerend! Opnieuw domineert wit en de natuur komt binnen in de ruimtes door de grote ramen. Je moet er natuurlijk wel wat privacy voor inleveren en geen nieuwsgierige buren hebben!