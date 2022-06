Pastoe | Opbergmeubels met visie!

Voor veel huishoudens en woningen is opbergen een grote uitdaging: ongebruikte spullen slingeren overal rond, veel zaken hebben geen vaste plek en niets is meer terug te vinden! De oplossing is natuurlijk eenvoudig, en kennen we allemaal wel: meer opbergmeubels! Zo kun je achter gesloten deuren of op een nette rij planken de spullen veilig wegleggen en wat meer opgeruimdheid in huis creëren. Toch vormen zelfs de meest praktische meubels weer een heel eigen probleem: dat van stijl. Een reeks aan verschillende opbergmeubels tegen de muur kan zelf ook weer slordig en onopgeruimd staan of breken de stijl van het interieur af dat je met zorg in huis hebt opgebouwd. Maar, ook voor dit probleem heeft homify een prachtige oplossing gevonden: de meubels van Pastoe! Kijk maar…