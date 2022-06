7 zonnige zithoeken voor in je tuin

Of je nu een grote parkachtige achtertuin hebt of slechts een kleine achtertuin of balkon – zonder zithoek heb je weinig aan de ruimte buitenshuis. Een zithoek kun je gebruiken om te ontspannen en tot rust te komen. Je kunt er ’s ochtends een kopje koffie drinken en ’s avonds gezellig barbecueën met vrienden. Hoe je de zithoek in je tuin inricht is helemaal aan jou. Wij hebben in dit Ideabook wel alvast zeven zonnige zithoeken voor je op een rijtje gezet die je kunt gebruiken ter inspiratie. Lees snel verder en ga binnenkort al met een nieuwe zithoek in je achtertuin of op je balkon aan de slag!