Ze zijn in no-time gebouwd: 6 geweldige kleine prefab woningen!

Wat dacht je van een houten huis van 40 m² dat alles heeft wat je nodig hebt: een keuken, woonkamer, badkamer, slaapkamer en hal. The Wee One Bedroom House, ontworpen door het bedrijf The Wee House Company, is bekleed met houten wanden en een puntdak met metalen accenten voor een traditionele look. Het prachtige prefabhuis is een heerlijke plek om in te wonen.